Чехия хочет получить от США 24 истребителя F-35 перед лицом «новых вызовов»
Прага, 20 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Чешское правительство 20 июля дало добро на переговоры с США о поставках истребителей F-35 Lightning II производства Lockheed Martin для замены арендованных истребителей Gripen шведской компании Saab AB, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, как передает агентство Reuters.
Чехия также проведет переговоры о покупке боевых машин у шведского подразделения компании BAE Systems.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна хочет получить 24 истребителя F-35 и переговоры должны завершиться к октябрю 2023 года.
В настоящее время Чехия располагает 14 истребителями Gripen шведского производства по договору лизинга до 2027 года. В июне компания Lockheed Martin заявила, что может поставить первые истребители F-35 в соседнюю с Чехией Германию в 2026 году и ожидает новых заказов на самолеты в Европе, включая, возможно, Грецию и Чехию.