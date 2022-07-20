Углич, Ярославская область, 20 июля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Ярославской области задержан молодой человек, пытавшийся поджечь здание военкомата в городе Угличе. Об этом сообщает близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «Ярославль Главный».

t. me/karaylystal Коктейли Молотова

Канал публикует видеозапись задержания, на видео видны бутылки с зажигательной смесью. Публикуется и фрагмент допроса задержанного, где он говорит, что планировал поджечь здание при помощи «Коктейля Молотова». Модлодой человек говорит, что изготовил «коктейли» сам по указанию «военнослужащих Украины». Также он говорит, что планировались и диверсии на железнодорожных путях.

Официальных сообщений о происшествии пока не было.