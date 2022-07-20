Барнаул, , 14:37 — REGNUM Власти Алтайского края уточнили информацию о ДТП с участием автобуса, перевозившим детей в Солонешенском районе.

Автобус для перевозки детей. Kzta.ru

Как сообщили в министерстве спорта региона, воспитанники краевой школы олимпийского резерва по художественной гимнастике ехали на двух автобусах для участия в спортивных сборах на турбазе «Искра». Один из автобусов в результате ДТП съехал с трассы. Медицинские работники Солонешенского района оказали помощь четверым детям, их жизни ничего не угрожает. Пострадал также водитель автобуса.

Воспитанники школы по художественной гимнастике уже доставлены на место проведения спортивных сборов. Всего в двух автобусах находилось более 60 детей.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП случилось 20 июля в Солонешенском районе: произошел съезд с трассы автобуса, перевозившего 34 несовершеннолетних.

Читайте также: Как минимум, четверо детей пострадали в ДТП с автобусом на Алтае