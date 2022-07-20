Москва, 20 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве на выставке ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов «Город для каждого» представят специальное оборудование — «Анализатор тела», сообщили в Стройкомплексе.

stevepb Контроль калорий

С помощью аппарата «Анализатор тела» можно провести экспресс-анализ состояния организма человека. По результатам анализа тела системы выдаст персональный отчёт с указанием процента жира и рекомендуемого количества потребляемых калорий в день.

Также аппарат обратит внимание на зоны, требующие повышенного внимания. Это поможет подобрать наиболее подходящую для конкретного человека программу спортивных тренировок. Выставка «Город для каждого» пройдёт с 1 по 21 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы до конца марта 2022 года планируют увеличить количество центров «Московское долголетие» до 26.

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