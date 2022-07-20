Ижевск, , 14:30 — REGNUM Удмуртия за полгода выполнила годовой план по строительству жилья на 88%. Об этом сообщил в своем telegram-канале председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Строительство жилья

За указанный период введено в эксплуатацию 35 многоквартирных домов — 6 тыс. квартир. До конца года планируется сдать еще 25 многоквартирных домов.

Около 4 тыс. домов построено индивидуальными застройщиками, годом ранее показатель был в два раза ниже.

В целом в январе–июне текущего года в республике введено 790 тыс. кв. метров жилья.

Планируется, что к 2030 году уровень обеспеченности жильем в республике увеличится с 4,1 кв. метра на человека до 33,8 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, по большинству показателей экономика Удмуртии в январе–мае текущего года демонстрирует положительную динамику. На территории республики введено в эксплуатацию 694,8 тыс. кв. метров жилья, объем промышленного производства вырос на 7,8%. Рост пассажирооборота автомобильного транспорта составил 17,2%.

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