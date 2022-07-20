Трое жителей Подмосковья умерли от отравления неизвестным веществом
Красногорск, 20 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В подмосковном городе Подольске от отравления неизвестным веществом скончались трое мужчин. Ещё один мужчина и 15-летняя девочка-подросток госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Тела мужчин обнаружены 19 июля в одной из квартир города. Видимых телесных повреждений специалисты не зафиксировали. Назначены судебно-медицинские и судебная химическая экспертиза.
По факту гибели троих человек возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 109 УК РФ). В настоящее время проводится комплекс следственных действий по установлению причин и обстоятельств, гибели и госпитализации людей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь человек обратились за помощью к медикам с признаками острого отравления в подмосковной деревне Островцы Раменского района.
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