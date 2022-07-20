Брюссель, , 14:16 — REGNUM Европейская комиссия 20 июля предложила странам — членам ЕС сократить потребление газа на 15% в ближайшие месяцы, дабы прекращение поставок природного газа из России не привело к серьезным сбоям в работе предприятий предстоящей зимой, передает Associated Press.

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Предполагается, что сначала сокращения будут добровольными, но комиссия также запросила предоставить ей право вводить обязательные сокращения по всему союзу в случае «существенного риска серьезной нехватки газа» или «исключительно высокого спроса на газ».

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, необходимость в этом велика.

«Россия использует энергию как оружие. Поэтому в случае будь то частичного или полного отключения российского газа Европа должна быть готова», — сказала фон дер Ляйен.

Страны — члены ЕС обсудят эти меры на экстренной встрече министров энергетики 26 июля. Для их утверждения они должны будут рассмотреть вопрос о передаче Брюсселю своих полномочий в области энергетической политики.

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