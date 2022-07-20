Брюссель, 20 июля 2022, 14:16 — REGNUM Европейская комиссия 20 июля предложила странам — членам ЕС сократить потребление газа на 15% в ближайшие месяцы, дабы прекращение поставок природного газа из России не привело к серьезным сбоям в работе предприятий предстоящей зимой, передает Associated Press.

Еврокомиссия
Еврокомиссия
Glyn Lowe PhotoWorks

Предполагается, что сначала сокращения будут добровольными, но комиссия также запросила предоставить ей право вводить обязательные сокращения по всему союзу в случае «существенного риска серьезной нехватки газа» или «исключительно высокого спроса на газ».

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, необходимость в этом велика.

«Россия использует энергию как оружие. Поэтому в случае будь то частичного или полного отключения российского газа Европа должна быть готова», — сказала фон дер Ляйен.

Страны — члены ЕС обсудят эти меры на экстренной встрече министров энергетики 26 июля. Для их утверждения они должны будут рассмотреть вопрос о передаче Брюсселю своих полномочий в области энергетической политики.

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