Чита, , 14:07 — REGNUM Новая волна заражений коронавирусной инфекцией в Забайкалье ожидается осенью — в больницах и стационарах края уже идет подготовка к росту числа заболевших, известила заместитель председателя регионального правительства Инна Щеглова.

«Примерная тяжесть течения нам известна, исходя из этих позиций, мы готовимся. Минздравом РФ нам было предложено разработать план подготовки к предстоящей волне коронавирусной инфекции. В данный план вошло разворачивание пунктов приема пациентов — это стационары», — пояснила чиновница.

Основной стационар для больных коронавирусной инфекцией находится в Краевой клинической инфекционной больнице, также работает специальный стационар в Краевой больнице №4 Краснокаменска. Пациенты с тяжелым течением болезни направляются в Городскую клиническую больницу №1.

Инна Щеглова также рассказала, что в больницах региона установлены кислородные концентраторы, создан трехмесячный запас лекарственных препаратов для лечения больных и средств индивидуальной защиты для медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные меры предпринимает соседняя Иркутская область.

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