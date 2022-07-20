Москва, , 14:07 — REGNUM Впервые к финалу «Большой перемены» присоединились школьники из Луганской и Донецкой народных республик, а также из 34 зарубежных государств. Об этом сегодня, 20 июля, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками конкурса.

Финал конкурса «Большая перемена» Пресс-служба правительства Камчатки

Путин подчеркнул, что это очень здорово, что «Большая перемена» даёт детям множество возможностей, чтобы раскрыть свои сильные стороны, обрести новых друзей, «выбрать ту дорогу в жизни, которая подходит именно вам, а это самое главное — выбрать свою дорогу».

«В 2022 году участие в конкурсе приняли почти 4 млн детей. Сообщество «Большая перемена», становится всё масштабнее. Сегодня оно объединяет не только школьников, молодых людей, но и педагогов, а очень часто и родителей», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 20 июля в «Артеке» проходит финал конкурса «Большая перемена» для школьников 5–7-х классов.

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