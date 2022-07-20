Москва, 20 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Впервые к финалу «Большой перемены» присоединились школьники из Луганской и Донецкой народных республик, а также из 34 зарубежных государств. Об этом сегодня, 20 июля, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками конкурса.

Пресс-служба правительства Камчатки Финал конкурса «Большая перемена»

Путин подчеркнул, что это очень здорово, что «Большая перемена» даёт детям множество возможностей, чтобы раскрыть свои сильные стороны, обрести новых друзей, «выбрать ту дорогу в жизни, которая подходит именно вам, а это самое главное — выбрать свою дорогу».

«В 2022 году участие в конкурсе приняли почти 4 млн детей. Сообщество «Большая перемена», становится всё масштабнее. Сегодня оно объединяет не только школьников, молодых людей, но и педагогов, а очень часто и родителей», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 20 июля в «Артеке» проходит финал конкурса «Большая перемена» для школьников 5–7-х классов.

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