Чита, 20 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 20 июля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 618 (+10 за последние сутки). Это одно из минимальных значений за всю историю пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период COVID-19 унес жизни 2 683 человек, за последние несколько суток не зарегистрировано ни одного летального случая. Вместе с тем 166 869 пациентов (+14 за сутки) вылечены и сняты с медицинского наблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них только трое человек находится в тяжелом состоянии (-3 за сутки), один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (0 за сутки).

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