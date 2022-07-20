Санкт-Петербург, , 14:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге за истёкшие сутки госпитализировали 64 пациента с ковидным диагнозом. Об этом 20 июля сообщили в региональном штабе. Это на 38 больных больше, чем сутками ранее.

Машина скорой помощи в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В городе продолжает расти число заражений коронавирусом. За сутки лабораторно подтвердились ещё 572 случая (+51 по отношению к прошлым суткам). Жертвами вируса за сутки, как и днём ранее, стали пятеро больных, а излечились 513 пациентов (+83).

В городских стационарах сейчас 813 больных (-26) лечатся от ковида и пневмонии. Койки отделений реанимации заняты 97 пациентами (-25). Жизнь 19 петербуржцев (-1) сохраняется благодаря аппаратам ИВЛ. По выздоровлению из больниц выписались за сутки 73 человека (+49).

Пока количество пациентов в больницах сокращается, число амбулаторных пациентов на лечении ковида продолжает расти. По данным на 20 июля, их насчитывается 2320 человек (+110). Это свидетельствует о том, что болезнь в основном протекает в лёгкой форме.

После того, как в Петербурге обнаружили первый случай заражения коронавирусом, в городе зафиксировали 1 542 969 таких случаев. От ковида, как основной причины, скончался 34 261 больной, а переболел вирусом 1 504 291 пациент.

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