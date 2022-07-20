Курск, 20 июля 2022, 13:58 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, капитан Денис Каменев. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба областной администрации.
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«Денис родился 14 января 1991 года в посёлке Юбилейный. Учился в школе-интернате № 4 города Курска, в 2011 году поступил в Академию Федеральной службы охраны РФ, которую закончил в 2015 году», — говорится в официальном сообщении.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.