Москва, , 13:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует возглавить наблюдательный совет Российского движения детей и молодежи. Об этом он заявил сегодня, 20 июля, во время общения по видеосвязи с финалистами конкурса «Большая перемена».

Владимир Путин встретился с детьми, приехавшими на Общероссийскую новогоднюю ёлку в Кремль Kremlin.ru

Финалистка конкурса «Большая перемена» 13-летняя Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга обратилась к президенту с вопросом, «согласен ли Путин взять движение под свое крыло».

«Согласен, Настя! При такой подаче невозможно отказаться!». «Предложение твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи.

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