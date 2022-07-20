Кострома, , 14:39 — REGNUM Свердловский районный суд взыскал 81 млн рублей с бывшего начальника тыла МВД по Костромской области Юрия Бурцева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Недостроенное здание Вохомского межмуниципального отдела УМВД России по Костромской области СУ СКР по Костромской области

Ранее Бурцев был осуждён за превышение должностных полномочий. В 2017 году полицейский подписал акты приёмки по двум недостроенным зданиям межмуниципальных отделов в Вохме и Чухломе. На основании этих документов подрядчику оплатили невыполненные работы.

Судом первой инстанции экс-полицейский был приговорён к 1,6 годам лишения свободы условно. Прокуратура обжаловала приговор в Костромском областном суде, и Бурцеву дали 2,6 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Позднее осужденный оспорил решение во Втором кассационном суде и получил условное лишение свободы с испытательным сроком.

Дела о взыскании незаконно полученных средств за невыполненные работы по строительству зданий полиции в отношении подрядчиков рассматривались в Арбитражном суде Костромской области. Требования о возврате средств в государственную казну были удовлетворены, но подрядчики обанкротились.

С учётом этого прокурор Костромской области попросил суд взыскать с Бурцева всю сумму невыполненных работ — 81 млн рублей. Суд удовлетворил требование прокуратуры, приговор не вступил в законную силу.

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