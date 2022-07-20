Кострома, 20 июля 2022, 14:39 — REGNUM Свердловский районный суд взыскал 81 млн рублей с бывшего начальника тыла МВД по Костромской области Юрия Бурцева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее Бурцев был осуждён за превышение должностных полномочий. В 2017 году полицейский подписал акты приёмки по двум недостроенным зданиям межмуниципальных отделов в Вохме и Чухломе. На основании этих документов подрядчику оплатили невыполненные работы.
Судом первой инстанции экс-полицейский был приговорён к 1,6 годам лишения свободы условно. Прокуратура обжаловала приговор в Костромском областном суде, и Бурцеву дали 2,6 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Позднее осужденный оспорил решение во Втором кассационном суде и получил условное лишение свободы с испытательным сроком.
Дела о взыскании незаконно полученных средств за невыполненные работы по строительству зданий полиции в отношении подрядчиков рассматривались в Арбитражном суде Костромской области. Требования о возврате средств в государственную казну были удовлетворены, но подрядчики обанкротились.
С учётом этого прокурор Костромской области попросил суд взыскать с Бурцева всю сумму невыполненных работ — 81 млн рублей. Суд удовлетворил требование прокуратуры, приговор не вступил в законную силу.
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