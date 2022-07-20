Москва, 20 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Создание Российского движения детей и молодёжи является важным событием, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса «Большая перемена».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин напомнил, что ведущие детские организации объявили о создании Российского движения детей и молодёжи.

«Новое движение, — ещё раз отдельно это подчеркну, — появляется благодаря вашей инициативе, на основе ваших идей и предложений как общедоступное, современное, интересное пространство для самореализации каждого молодого человека, подростка», — сказал президент.

В ходе общения с участниками конкурса 13-летняя участница форума Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга предложила президенту возглавить наблюдательный совет движения.

«Согласен, Настя!» — сказал президент. Он добавил, что «при такой подаче невозможно отказаться».