Магас, 20 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 20 июля известил о героическом поступке гвардии капитана Адама Хамхоева: ему присвоено звание «Герой Российской Федерации» посмертно:

Правительство Ингушетии Герой России Адам Хамхоев

«Выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, командир десантно-штурмовой роты из 31 ульяновской бригады ВДВ погиб на Украине в ходе специальной военной операции. Адам был тяжело ранен 19 мая при наступлении в Северодонецком направлении снайпером противника, от эвакуации отказался и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой».

Махмуд-Али Калиматов также напомнил, что военная профессия всегда сопряжена с высоким риском для жизни.

«Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть героической. Он самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдет в историю как достойный сын ингушского народа. Его подвиг отмечен высшей военной наградой — Звездой Героя России. Адам Хамхоев отдал жизнь за свою Родину, погиб, защищая ее государственную целостность», — сказал глава Ингушетии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта 2022 года исполнилось ровно 30 лет со дня учреждения высшего почётного звания страны — Герой Российской Федерации. Данное высокое звание присваивается Президентом Российской Федерации «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига».

Удостоенным этой высшей степени отличия вручается медаль «Золотая звезда» (имеет колодку цветов национального флага, чем и отличается от прежней Звезды Героя Советского Союза), грамота и удостоверение о присвоении звания Героя Российской Федерации.

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