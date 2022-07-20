Москва, , 13:40 — REGNUM В нынешней ситуации России вести переговоры с Украиной нет смысла. Об этом сегодня, 20 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT на русском и РИА Новости.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

По его мнению, западные страны удерживают Киев от любых конструктивных шагов, накачивая оружием. «Нет сомнений, что Киеву не дадут вести переговоры, пока такое решение не примут в США», — отметил Лавров.

«Запад очень хочет сделать эту ситуацию настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам и англичанам это выгодно», — сказал глава МИД РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, несмотря на все провокации Киева, Россия продолжит переговоры с украинской стороной, . заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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