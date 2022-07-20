Лавров объяснил, кто не даёт Киеву вести переговоры с Москвой
Москва, 20 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В нынешней ситуации России вести переговоры с Украиной нет смысла. Об этом сегодня, 20 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT на русском и РИА Новости.
По его мнению, западные страны удерживают Киев от любых конструктивных шагов, накачивая оружием. «Нет сомнений, что Киеву не дадут вести переговоры, пока такое решение не примут в США», — отметил Лавров.
«Запад очень хочет сделать эту ситуацию настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам и англичанам это выгодно», — сказал глава МИД РФ.
Ранее ИА REGNUM сообщало, несмотря на все провокации Киева, Россия продолжит переговоры с украинской стороной, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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