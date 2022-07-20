Москва, 20 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В нынешней ситуации России вести переговоры с Украиной нет смысла. Об этом сегодня, 20 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT на русском и РИА Новости.

ИА REGNUM Сергей Лавров

По его мнению, западные страны удерживают Киев от любых конструктивных шагов, накачивая оружием. «Нет сомнений, что Киеву не дадут вести переговоры, пока такое решение не примут в США», — отметил Лавров.

«Запад очень хочет сделать эту ситуацию настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам и англичанам это выгодно», — сказал глава МИД РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, несмотря на все провокации Киева, Россия продолжит переговоры с украинской стороной, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Читайте также: Лавров: Россия продолжит переговоры с Украиной