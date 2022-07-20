Томск, 20 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Томской области 20 июля известило о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, которая являясь кассиром банковского учреждения, похитила более двух миллионов рублей.

40.мвд.рф Билеты «Банка приколов»

Инцидент случился в период с июня 2017 года по июнь 2022 года: имея доступ к товарно-материальным ценностям, путём подмены на купюры «банка приколов» женщина похитила из кассы денежные средства в сумме более 2,4 млн рублей.

В ходе осмотра места происшествия из сейфа, где хранятся деньги, полицейскими изъяты две пачки сувенирных купюр.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля бдительная сотрудница одного из кредитных учреждений Томска напротив — помогла пенсионерке не стать жертвой мошенников.

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