Калуга, 20 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы три ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 13 человек. Днём ранее, 19 июля, в регионе было зарегистрировано 17 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 105 003 человек, 103 247 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.