Москва, 20 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Переговоры России и Украины не имеют смысла, поскольку Запад не позволит Киеву найти дипломатический выход из ситуации, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«То, что их (украинскую сторону) буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально накачивают оружием и заставляют его использовать всё более и более рискованно, то, что там сидят иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие эти системы — HIMARS и другие — это уже практически не секрет», — сказал министр.

По его мнению, Киеву не позволят вести переговоры до тех пор, пока американцы не решат, можно ли Украину предоставить саму себе.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским могут состояться только в том случае, если будут созданы соответствующие условия, заявил президент России Владимир Путин по итогам визита в Тегеран.