Северодвинск, Архангельская область, 20 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Северодвинский городской суд направлено дело о похищении и избиении подростка, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Meelimello Похищение

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее судимый 23-летний мужчина в апреле 2022 года насильно усадил несовершеннолетнего в автомобиль, надел ему на голову мешок и вывез в лес. Там он его избил, связал скотчем и оставил.

По данным ведомства, пострадавший работал на интернет-магазин, распространявший наркотики. Нападению он подвергся после того, как присвоил себе мелкую партию товара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре трое «борцов с наркоторговлей» обвиняются в похищении человека.