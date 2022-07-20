Село Солонешное, Алтайский край, 20 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края сообщила некоторые подробности ДТП с автобусом, перевозившем детей. ЧП случилось 20 июля в Солонешенском районе: произошел съезд с трассы автобуса, перевозившего 34 несовершеннолетних. По предварительной информации, травмы получили четыре ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель транспортного средства.

Александра Майер ИА REGNUM Детей и автобус

На место дорожно-транспортного происшествия выехал и. о. прокурора Солонешенского района Роман Кучин.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа, организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц это далеко не первое ДТП в Алтайском крае, где пострадали дети.

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