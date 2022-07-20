Бухарест, , 13:11 — REGNUM Из-за сигнала об обнаружении в болгарской акватории Черного моря подозрительного предмета, похожего на плавучую мину, в указанный регион был направлен корвет «Решительный» и вертолет ВМС Болгарии. Об этом 20 июля сообщает софийская газета «Факты».

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По предварительным данным, инцидент произошел 19 июля неподалеку от болгарского порта Варна, когда капитан пассажирского теплохода, шедшего под итальянским флагом, сообщил об «объекте, напоминающем мину». В ходе проверочных работ военные моряки Болгарии зафиксировали в соответствующем квадрате несколько неизвестных предметов.

Работы в регионе продолжаются.

Напомним, ранее в Софии не исключили возможности появления в болгарских территориальных водах десятков украинских морских мин.