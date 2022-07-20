Бухарест, , 13:10 — REGNUM Правительство Румынии одобрило новый документ, предусматривающий повышение налога на так называемые «специальные пенсии» — выплаты сотрудникам органов госбезопасности и ветеранам полиции, а также бывшим высокопоставленным чиновникам. Об этом 20 июля пишет бухарестская газета Jurnalul.

При этом румынский министр труда Мариус Будай заявил, что лично он не располагает достоверной информацией о том, на какие именно категории пенсионеров будут распространяться новые правила. «Например, лично я не считаю пенсии бывших военнослужащих «специальными бонусами», — отметил, в частности, он. — Необходимо тщательно изучить все детали документа». По словам Будая, представители возглавляемого им ведомства планирует получить соответствующие комментарии в Министерстве финансов Румынии.

Напомним, ранее Европейская комиссия рекомендовала официальному Бухаресту повысить соответствующие сборы сразу на 9,4%. Предполагается, что в случае принятия документа нововведение затронет граждан, имеющих пенсионный доход в размере более $1000.