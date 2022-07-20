Бухарест, , 13:08 — REGNUM Национальное агентство по регулированию в сфере энергетики (ANRE) оштрафовало сразу 24 местные компании, занимающиеся предоставлением услуг в сфере электроэнергии и природного газа. Об этом 20 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, указанные санкции были применены в связи с обвинениями в отношении ряда структур из-за «непрозрачных механизмов их работы». По другим данным, в период с конца 2021-го по середину 2022-го года соответствующие структуры были замечены в уклонении от уплаты налогов.

Общая сумма штрафов составила более 11 млн. леев ($2,28 млн.). Расследование ANRE в отношении ряда других фирм продолжается.