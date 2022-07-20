Петропавловское, , 13:08 — REGNUM Алтайские СМИ 20 июля сообщают о ДТП с автобусом, перевозившим детей в Петропавловском районе. В салоне находились 33 ребёнка и один взрослый, они направлялись в летний лагерь.

Автобус для перевозки детей. Kzta.ru

К месту ДТП выехали экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц это далеко не первое ДТП в Алтайском крае, где пострадали дети. Так, 10 июля сразу четверо несовершеннолетних в возрасте от 3 до 10 лет травмировались при опрокидывании легкового автомобиля с. Табуны. На трассе «Алтай-Кузбасс» 17 июля погибли мать и двое её детей.

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