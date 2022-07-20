Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на встрече в Тегеране могли обсудить переход на национальные валюты в расчётах за поставки российских энергоносителей. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, ссылая на источники в Турции.

Турецкая лира PublicDomainPictures

СМИ указывает, что этот вопрос планировалось обсудить на встрече Путина и Эрдогана 19 июля. Предполагалось, что расчёты будут производиться в лирах, при этом российская сторона будет использовать турецкую валюту для закупки товаров и услуг у турецких поставщиков.

Источники уточняют, что в качестве расчётного механизма могут использоваться и рубли.

Отметим, что по итогам встречи в Тегеране лидеры России и турции не делали заявлений по данной теме.