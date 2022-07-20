Москва, 20 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. По итогам торгов 19 июля нефть подорожала еще на 1,5%, передвинув почти двухнедельные максимумы до зоны $107,60 за баррель, которая затормозила дальнейший рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 20 июля, нефть марки Brent торгуется с понижением в пределах 1%, демонстрируя сигналы утраты восходящего импульса, но все еще держится неподалеку от верхней границы диапазона.

Недавнее нефтяное ралли было спровоцировано общим подъемом на мировых фондовых площадках. Интерес к риску возрос благодаря снижению вероятности повышения ставки ФРС на 1% в этом месяце.

В остальном же риски по-прежнему присутствуют, а угроза мировой рецессии остается актуальной, что, в свою очередь, омрачает перспективы спроса на энергоносители.

Свою лепту в прекращение роста цен внес отраслевой отчет API, отразивший рост запасов сырой нефти на прошлой неделе почти на 2 млн баррелей при прогнозе в районе 300-400 тыс. баррелей.

Теперь игроки с опаской ждут официальную статистику минэнерго США, которая может усилить давление на Brent, если укажет на солидное увеличение запасов нефти и нефтепродуктов.

В целом картина рынка остается бычьей, но существенного роста от текущих уровней вряд ли стоит ожидать в ближайшей перспективе, тогда как давление вполне может вернуться, если ралли рисковых активов угаснет.

К слову, покупатели на фондовых рынках уже сбавляют обороты, а значит, до конца дня нефть марки Brent может не выйти на положительную территорию», — считает эксперт.

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