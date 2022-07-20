Таллин, 20 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Департамент полиции и погранохраны (PPA) Эстонии начал использовать беспилотный летательный аппарат Европейского агентства безопасности на море для охраны морской границы, проведения поисково-спасательных операций и обнаружения загрязнения морской среды. Об этом сообщили в РРА.

Marion Doss Беспилотники

Воздушное транспортное средство с командой базируется в порту Лымала на острове Сааремаа до конца сентября нынешнего года. В целях безопасности во время миссии посторонним запрещено находиться на территории порта.

По словам руководителя группы морской безопасности PPA Марге Кохтла, это отличная возможность вести наблюдение за акваторией, дополняющая существующую систему морского наблюдения, корабли PPA, небольшие плавсредства и самолеты PPA.

«У нас был хороший опыт использования подобной услуги в 2021 году, когда беспилотник базировался на острове Хийумаа. В целях укрепления регионального сотрудничества с Финляндией и Латвией в этом году мы изменили местонахождение беспилотника, а также проведем трансграничные полеты», — отметил он.

Изображение с беспилотника в режиме реального времени передается в центр наблюдения, который может оперативно использовать информацию для выполнения своей работы. Кроме эстонского департамента, подобную услугу одновременно используют пограничная служба Финляндии и береговая охрана Латвии.

Беспилотный летательный аппарат Textron Aerosonde принадлежит договорному партнеру Европейского агентства по безопасности на море компании Nordic Unmanned, которая отправила беспилотник в Эстонию со своей операционной командой. Textron Aerosonde может находиться в воздухе около 10 часов и имеет дальность полета до 140 километров. Беспилотник оснащен оптическими и инфракрасными датчиками, приемником AIS и радаром IMSAR.