Таллин, 20 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Департамент здоровья Эстонии выявил холерный вибрион на пляжах 6 из 15 уездов страны: Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа, Хийумаа, Сааремаа и Пярнумаа. Об этом говорится в пресс-сообщении департамента.

Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра

Отмечается, что штаммы холерного вибриона (non-01/non-0139 Vibrio cholerae) не обладают эпидемическим потенциалом, но могут вызывать рвоту, диарею, инфекцию, воспаление уха и кожи, абсцессы у 2-3% людейт. Особенно подвержены риску маленькие дети, люди с ослабленным иммунитетом и купающиеся с царапинами или язвами на коже.

По данным Департамента здоровья, микроорганизмы, распространяющиеся в воде становятся все более активными. Причины связаны как с потеплением климата, так и с открытостью мира, все более интенсивным водным транспортом и перемещением людей.

По мере потепления климата повышается общая температура морской воды, что вместе с низким содержанием солей создает благоприятные условия для распространения обитающих на юге болезнетворных видов в более прохладные районы, включая Балтийское море и побережье Эстонии.

К настоящему моменту выявлено два-три случая вибриоза. Во всех случаях заболели дети в возрасте до года. В других странах региона Балтийского моря, таких как Швеция и Финляндия, картина аналогична.