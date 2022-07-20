Москва, , 12:47 — REGNUM В странах Евросоюза у членов мотоклуба «Ночные волки» проходят обыски. Об этом 20 июля сообщил президент клуба Александр Залдастанов на странице «ВКонтакте».

Президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов Василий Иванов © ИА REGNUM

По его словам, обыски начались несколько дней назад сразу во многих домах. На членов мотоклуба оказывается давление.

«Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее. Всё это говорит о том, что так называемые западные партнеры очень боятся нарастающего противодействия», — написал он.

Залдастанов добавил, что никто не дал слабину и «не отказался от дружбы и своих убеждений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники клуба включены в проект нового чёрного списка Евросоюза.