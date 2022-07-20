Москва, 20 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В странах Евросоюза у членов мотоклуба «Ночные волки» проходят обыски. Об этом 20 июля сообщил президент клуба Александр Залдастанов на странице «ВКонтакте».

Василий Иванов ИА REGNUM Президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов

По его словам, обыски начались несколько дней назад сразу во многих домах. На членов мотоклуба оказывается давление.

«Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее. Всё это говорит о том, что так называемые западные партнеры очень боятся нарастающего противодействия», — написал он.

Залдастанов добавил, что никто не дал слабину и «не отказался от дружбы и своих убеждений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники клуба включены в проект нового чёрного списка Евросоюза.