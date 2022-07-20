Ярославль, 20 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля объявили о поиске нового подрядчика, который продолжит благоустройство «Озерной гривки». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

yarnews.net Состояние «Озёрной гривки»

Общественная территория «Озерная гривка» расположена в Заволжском районе Ярославля, ее благоустройство идет с октября 2021 года. Согласно муниципальному контракту, работы должны были завершить в декабре. Потом стройку «заморозили» и перенесли завершение благоустройства на 2022 год. Теперь в мэрии говорят, что подрядчик — индивидуальный предприниматель Вадим Арефьев — работы не продолжает.

«05.07.2022 в ходе выездного совещания представителями департамента городского хозяйства, МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля, проектной организации, проведен осмотр выполненных работ. Представители подрядной организации отсутствовали, работы на объекте не ведутся, заказчиком в адрес подрядной организации выдано очередное предписание. В связи с тем, что подрядная организация не исполняет выданные предписания по устранению замечаний, заказчиком планируется подготовка заявления о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке», — сообщили хронологию событий в мэрии Ярославля.

12 июля 2022 года подрядчику было направлено письмо об одностороннем расторжении муниципального контракта. В мэрии уточнили, что «на данный момент ведутся торги для определения нового подрядчика». Новые сроки сдачи объекта благоустройства не называются.