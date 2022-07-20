В Ярославле ищут другого подрядчика для благоустройства «Озерной гривки»
Ярославль, 20 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля объявили о поиске нового подрядчика, который продолжит благоустройство «Озерной гривки». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Общественная территория «Озерная гривка» расположена в Заволжском районе Ярославля, ее благоустройство идет с октября 2021 года. Согласно муниципальному контракту, работы должны были завершить в декабре. Потом стройку «заморозили» и перенесли завершение благоустройства на 2022 год. Теперь в мэрии говорят, что подрядчик — индивидуальный предприниматель Вадим Арефьев — работы не продолжает.
12 июля 2022 года подрядчику было направлено письмо об одностороннем расторжении муниципального контракта. В мэрии уточнили, что «на данный момент ведутся торги для определения нового подрядчика». Новые сроки сдачи объекта благоустройства не называются.