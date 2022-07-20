Москва, , 12:38 — REGNUM Антироссийские санкции повлияли на индустрию видеоигр. Столкнулись с проблемами в играх за последние три месяца 51% геймеров, среди заядлых геймеров — 74%, свидетельствуют данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Видеоигры Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Самыми распространенными проблемами оказались трудности с покупкой игр (26%), с проведением оплаты внутри игры (24%) и с недоступностью новых релизов игр в России (21%). Высокую стоимость комплектующих и запрет некоторых игр в России отметили по 19%.

Никак не решали проблемы с видеоиграми 48% геймеров. Включали VPN 13%. Проводили оплату через другие платформы 9%. Оформляли платежи через Казахстан 6%. Жловались оператору и писали в службу поддержки 5%. Лишь 2% геймеров перестали играть в игру, а 1% отказались от покупок.

Опрос по телефону проведен среди 1600 граждан РФ от 18 лет 12 июля 2022 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России почти каждый четвёртый взрослый человек (23%) играет в видеоигры.

Читайте подробнее: Каждый четвёртый житель России играет в видеоигры