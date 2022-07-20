Калуга, , 13:42 — REGNUM Почти три тысячи нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявила прокуратура Калужской области с начала 2022 года. В числе нарушений — незаконное взимание платы за содержание домов, предоставление некачественных коммунальных услуг, хищения организациями ЖКХ собранных с граждан средств. Об этом 20 июля к сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Басулина.

Прокуратура Калужской области

В 2022 году прокуроры выявили неправомерное начисление платы за коммунальные услуги более чем на 3 млн рублей. После вмешательства надзорного ведомства свыше 200 жителям региона произведен перерасчет платы. Прокуроры реагировали на все случаи незаконного отключения воды, света, газа и тепла потребителям, восстановлены права более 600 граждан на благоприятные условия проживания. За нарушения, повлекшие за собой перебои в предоставлении потребителям жилищно-коммунальных услуг, свыше 35 ресурсоснабжающих организаций и их должностных лиц привлечены к административной ответственности. По постановлениям прокуроров возбуждено шесть уголовных дел в связи с фактами неправомерного распоряжения управляющими организациями денежными средствами, оплаченными потребителями за жилищно-коммунальные услуги. В указанной сфере прокурорами внесено более 115 представлений, что позволило погасить свыше 70 млн рублей задолженности.

«Прокуроры с начала 2022 года внесли 983 представления и опротестовали 106 незаконных правовых актов в сфере ЖКХ. О недопустимости нарушения закона предостерегли 211 должностных лиц, в суды направлено 78 заявлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 1000 виновных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 10 уголовных дел», — отметила Искрина Басулина.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о возврате субсидий на ЖКХ при оплате долга внесен в Госдуму