Кострома, 20 июля 2022, 14:24 — REGNUM К загрязнению воды и берегов реки Меры в Ивановской области нефтепродуктами может быть причастно костромское предприятие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель начальника Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области Алексей Калинкин.
Речь идёт об Александровской бумажной фабрике, прекратившей существование около 10 лет назад. Сейчас на территории базы работает деревообрабатывающее предприятие.
Впервые о загрязнении реки в Ивановской области стало известно 27 июня. Операция по обнаружению и ликвидации пятен на воде и растительности продолжается до сих пор. Ситуация осложняется тем, что подходы к реке отсутствуют, доставлять людей и технику на место приходится в ручном режиме на маломерных судах.
По словам эксперта, происшествие может перерасти в «межмуниципальную локальную чрезвычайную ситуацию», так как река Мера впадает в Волгу. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.
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