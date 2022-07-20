Кострома, , 14:24 — REGNUM К загрязнению воды и берегов реки Меры в Ивановской области нефтепродуктами может быть причастно костромское предприятие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель начальника Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области Алексей Калинкин.

Дифракция жирной пленки на поверхности воды Creativity103

Речь идёт об Александровской бумажной фабрике, прекратившей существование около 10 лет назад. Сейчас на территории базы работает деревообрабатывающее предприятие.

«Жители посёлка Мера говорят, что весной 2022 года с территории фабрики был какой-то сброс. После того, как река вскрылась, на берегу была обнаружена углеводородная плёнка, от воды был запах. Подчеркну, что пока источник загрязнения не найден, это всего лишь одна из версий. Другое предположение связано с тем, что раньше рядом с местом загрязнения был лесхоз, он справлял лес на понтонах. Жители могли разрезать старые брошенные агрегаты на металлолом, из двигателей могло вытечь масло», — пояснил Калинкин.

Впервые о загрязнении реки в Ивановской области стало известно 27 июня. Операция по обнаружению и ликвидации пятен на воде и растительности продолжается до сих пор. Ситуация осложняется тем, что подходы к реке отсутствуют, доставлять людей и технику на место приходится в ручном режиме на маломерных судах.

По словам эксперта, происшествие может перерасти в «межмуниципальную локальную чрезвычайную ситуацию», так как река Мера впадает в Волгу. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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