Вашингтон, 20 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер считает, что сегодня геополитика требует «никсоновской гибкости», чтобы разрядить конфликты между США и Китаем, а также между Россией и остальной Европой. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

University of Michigan's Ford School Генри Киссинджер

Киссинджер, который помог восстановить американо-китайские связи в 1970-х годах, сказал, что нынешний президент США Джо Байден должен не допустить того, чтобы внутренняя политика страны помешала осознать «постоянство Китая».

«На Байдена и предыдущие администрации слишком сильно повлияли внутренние взгляды на Китай», — сказал 99-летний Киссинджер в интервью.

Конечно, «важно предотвратить гегемонию Китая или любой другой страны», но «это не то, чего можно достичь путем бесконечной конфронтации», добавил он. Ранее Киссинджер говорил, что все более враждебные отношения между США и Китаем чреваты глобальной «катастрофой, сравнимой с Первой мировой войной».