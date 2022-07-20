Стокгольм, , 12:53 — REGNUM Партия «Зеленых» требует, чтобы члены финансового комитета риксдага Швеции «прервали свои летние каникулы» из-за экстремальных погодных условий в Европе. Об этом со ссылкой на пресс-релиз партии 19 июля сообщил новостной портал Omni.

Мэрта Стеневи Mp.se

«Зеленые» также выдвинули идею ограничить стоимость билетов на поезда и автобусы по всей Швеции до конца года. В партии предложили, чтобы их цена не превышала 100 крон (чуть менее десяти евро).

«Когда мир буквально горит от экстремальной погоды, мы не можем тратить больше денег на ископаемое топливо. Нам срочно нужно переосмыслить и переориентировать наши субсидии на общественный транспорт и продукты питания, чтобы отказаться от бензина», — написала в пресс-релизе лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи.

По данным газеты ETC, маловероятно, что призывы «Зеленых» будут услышаны. Чтобы созвать внеочередное заседание финансового комитета риксдага необходимо, чтобы этого потребовали 5 из 17 его членов.

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