Стокгольм, 20 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Шведско-датская почтовая службы Postnord отчиталась о рекордном падении операционной прибыли за второй квартал 2022 года. Компания переживает трудные времена из-за большого падения объемов как отправляемых писем, так и посылок, сообщил 19 июля телеканал SVT.

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Рентабельность Postnord во втором квартале года упала на 59% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. Операционная прибыль сократилась до 214 миллионов крон (21 млн долларов США) по сравнению с 518 миллионами крон (52 млн долларов США) годом ранее.

В то же время чистая прибыль упала на 5% до 10 миллиардов крон (1 млрд долларов США).

«Прибыль снизилась в результате продолжающегося резкого сокращения объемов посылок и писем», — говорится в квартальном отчете.

Отмечается, что объемы отправляемых посылок упали на 7%, а объемы писем — на 12% в течение отчетного периода.