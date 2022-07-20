Умео, Швеция, , 12:49 — REGNUM Муниципальные власти Умео (север Швеции) подстригают все меньше и меньше газонов. Вместо этого они позволяют расти траве — чтобы содействовать развитию биологического разнообразия, информирует 19 июля телеканал SVT.

Трава под солнцем Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«Несколько лет назад часто критиковали нас за высокую траву, но сегодня все наоборот», — пояснил журналистам главный муниципальный садовник Михаэль Хольмстрём.

В последние годы в муниципалитете Умео все больше внимания уделяется развитию методов администрирования землями, находящимися в муниципальной собственности. С 2019 года местные власти преобразовали около 20% всех муниципальных площадей из газонов в высокотравные и луговые участки.

«Цель состоит в том, чтобы в будущем половина всех площадей заросла дикой травой. Но, конечно, трава в общественных зонах и парках будет подстригаться. Мы рассматриваем использование электрических роботизированных газонокосилок как более экологически чистую альтернативу», — добавил Холмстрём.