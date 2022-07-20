Мальмё, Швеция, 20 июля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Все больше и больше паспортов шведов остаются пылиться в отделениях полиции, потому что их не забирают владельцы. И в Мальмё, и в Гётеборге полицейские специально продлили часы работы отделений, однако граждане не хотят забрать готовые документы. Об этом 20 июля сообщил телеканал SVT.

Der under Smurf Шведский паспорт

«Я не думаю, что простые люди вообще знают, что паспорта уничтожают через три месяца», — сказал журналистам Хенрик Мортенссон, отвечающий за паспортизацию в Мальмё.

На прошлой неделе число невостребованных паспортов, складируемых в полицейских отделениях по всему Мальмё, выросло с 9 500 до 11 000.

«Такого раньше у нас не было, это исключительная ситуация», — признался Мортенссон.

Мортенссон рассказал, как, например, 17 июля полицейские Мальмё специально работали в воскресный день, чтобы выдать 1 000 паспортов. В итоге было выдано 626 документов.