Красногорск, 20 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Корпорация МСП и Банк России меняют условия совместной Программы стимулирования кредитования (ПСК инвестиционная). Помимо инвестиционных, заемщики вновь смогут получать средства на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов, как это было до марта 2022 года. Одновременно снижена ставка по кредитам в рамках программы — она не сможет превышать ключевую больше чем на 3%. Сейчас она составляет до 12,5% годовых.

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

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По ранее выданным кредитам банки-партнеры обязаны в течение месяца снизить ставки. Для этого они будут заключать дополнительные соглашения с клиентами или направлять уведомление о снижении ставки.

«Это решение принято с учетом положительных изменений в экономике и должно стимулировать активность бизнеса. Мы видим повышенный спрос именно на оборотные кредиты, и вместе с ЦБ теперь будем предоставлять такую возможность. Также меняется кредитная ставка. В начале весны регулятор отвязал ее от ключевой и зафиксировал. Тогда это было крайне необходимо, чтобы они не устремились резко вверх, и позволило оставить заемные средства доступными для бизнеса», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что если банки не будут снижать ставки, то предпринимателям необходимо обратиться через «Сервис 360°» и Корпорация будет разбираться в ситуации.

Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров. Заемные средства можно направлять на инвестиции, пополнение оборота или рефинансирование другого кредита, полученного по более высокой ставке. Для самозанятых лимит составляет до 500 тыс. рублей, малый и средний бизнес могут получить от 3 млн до 1 млрд. рублей.

В рамках Программы ПСК в 2022 году выдано более 4 тысяч кредитов на общую сумму 84,4 млрд рублей.

При нехватке или отсутствии залога для получения заемных средств предприниматели могут воспользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП. В этом случае 50% риска предпринимателя возьмет на себя Корпорация, а поручительство будет выдано в одном окне банка в момент получения кредита. Также возможно совмещение «зонтичного» поручительства и поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) до 90% для молодых и начинающих, и для всех остальных — до 70%. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта по поддержке МСП.

«Любую инициативу, направленную на снижение кредитной нагрузки на бизнес, особенно малый и средний, можно только поприветствовать. Действительно, вместо ранее утвержденных 13,5% для средних и 15% годовых для малых и микропредприятий, максимальный размер ставки составит 12,5%.

Вместе с тем, данную меру необходимо рассматривать как промежуточную, поскольку все предпринимательское сообщество ожидает скорейшего утверждения новой совместной программы Корпорации МСП и Минэкономразвития по льготному инвестиционному кредитованию по ставкам 5−6,5% годовых, а также возобновления лимитов по антикризисной кредитной программе Корпорации МСП по ставке до 8,5% годовых», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», координатор «Деловой России в СЗФО Дмитрий Панов.

Как сообщало ИА REGNUM, цель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.