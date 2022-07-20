Москва, , 12:21 — REGNUM В России почти каждый четвёртый взрослый человек (23%) играет в видеоигры, среди молодых людей 18-24 лет — каждый второй (56%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Среди людей старше 60 лет в видеоигры играют лишь 10%. Мужчины играют в 2,6 раза чаще женщин — 34% против 13%.

Чаще всего граждане играют в видеоигры на компьютере и мобильном телефоне (44-45%). Ноутбук предпочитают 16%. Планшет и игровая приставка оказались наименее востребованными у 5-8% опрошенных, которые играют в видеоигры еженедельно.

Опрос по телефону проведён 12 июля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, портал Game Informer опубликовал список всех видеоигр, релизы которых запланированы на 2023 год.

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