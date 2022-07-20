Стокгольм, , 12:40 — REGNUM С 21 июля у системы здравоохранения Швеции появится возможность остановить тяжелое протекание заболевания COVID-19 в связи с одобрением нового противовирусного препарата «Паксловид», сообщила 20 июля новостная служба TT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Препарат под оригинальным названием Paxlovid будет доступен с 21 июля, когда больницам и врачам общей практики его окончательно будет разрешено применять. Об этом в интервью TT подтвердили представители Национального совета здравоохранения и социального обеспечения.

Магнус Гисслен, профессор Гётеборгского университета и главный врач инфекционной клиники Сальгренска, говорит, что лекарство заказано и находится в пути.

Препарат следует принимать в течение пяти дней после появления первых симптомов COVID-19.

«Паксловид» препятствует дальнейшему размножению вируса в организме. Распространение вируса максимально при появлении первых симптомов и в последующие дни. Вот почему так важно, чтобы вы как можно скорее начали его принимать», — объяснил Гисслен.