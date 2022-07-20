Мальмё, Швеция, 20 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Популярный певец Джастин Бибер вылечился от паралича лицевого нерва и возобновляет свое европейское турне, написала 20 июля газета Sydsvenskan.

Lou Stejskal Джастин Бибер

31 июля он начнет свой тур в Лукке, Италия, а 5 августа, как и планировалось, выступит в шведском Мальмё.

«Это чрезвычайное облегчение. Мы получили так много вопросов, на которые не смогли ответить, и мы понимаем, что люди были разочарованы», — заявил в разговоре с изданием организатор концерта в Мальмё Али Эфтехари.

Отмечается, что на концерт Бибера в Мальмё придет до 35 000 зрителей. Мероприятие состоится на арене Big Slap, что, по словам Эфтехари, сделает концерт Бибера «крупнейшим в истории Мальмё».