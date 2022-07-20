Стокгольм, 20 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Проблемы в мировой экономике и разговоры о рецессии дают о себе знать на рынке жилья Швеции. Так, согласно данным индекса цен Valuegard, в июне цены на квартиры в Стокгольме упали на 4,5% и почти на 6% по сравнению с пиковыми значениями. Об этом 20 июля сообщил телеканал SVT.

Шведское поместье из «Меланхолии»

На Стокгольм приходится самое большое падение цен на жилье в Швеции. Самые дорогие квартиры в стране подешевели в среднем на 5%, а цены на отдельные домовладения упали на 4,6%.

«Мы должны помнить, что даже при снижении цен на пятнадцать процентов цены по-прежнему выше, чем они были до пандемии… Уровень до пандемии должен быть ориентиром для того, что имеет значение для уровня цен в будущем», — прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости Швеции заместитель генерального директора профильной организации Svensk Fastighetsförmedling Эрик Викандер.