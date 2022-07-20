Москва, , 12:52 — REGNUM Цифровая платформа «Мой экспорт» — единое окно для компаний при выходе на экспорт — сможет взаимодействовать с банками, а Российский экспортный центр — самостоятельно определять перечень услуг для экспортеров и импортеров, оказываемых на платформе. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Цифровая платформа «Мой экспорт» Цитата myexport. exportcenter.ru

«Платежный сервис, который создается на цифровой платформе «Мой экспорт», позволит пользователям оплачивать услуги аккредитованных на платформе партнеров, не вставая с кресла, а банкам-партнерам предлагать компаниям нужные им услуги прямо в личном кабинете. У компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

С 1 апреля 2023 года банки и иные кредитные организации будут взаимодействовать с платформой «Мой экспорт» в порядке, который установит Минфин России по согласованию с Банком России.

Принятый закон предоставляет Правительству РФ ряд полномочий в рамках установления условий и проведения экспериментов в области предоставления господдержки экспорта, государственных и иных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, в том числе в части выдачи лицензий и иных разрешительных и других документов.

За последнюю неделю цифровая платформа «Мой экспорт» запустила еще один новый сервис. Теперь оформить и отследить отправку товара почтовым отправлением за рубеж можно будет на цифровой платформе «Мой экспорт», созданной благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Сделать это поможет новый сервис «Логистика. Оформление и отправка почтового отправления», созданный в сотрудничестве с Почтой России. Из своего личного кабинета экспортеры смогут оформить почтовое отправление и отследить его путь до конечного потребителя.

Цифровая платформа «Мой экспорт» ускоряет процесс получения услуги, оформления заявки на партию и отправку посылки. Есть и другие преимущества: пользователи, которые часто оформляют международные почтовые отправления, могут воспользоваться функцией «автоматического акцептования» для автоматического заполнения полей заявки.

В личном кабинете пользователь может в режиме реального времени следить за статусом почтового отправления. На платформе «Мой экспорт» пользователям доступно более 140 услуг для развития экспортного потенциала: от сертификации продукции до управления зарубежными заказами с маркетплейсов.

Для того, чтобы осуществить международную почтовую отправку, необходимо авторизоваться на цифровой платформе «Мой экспорт». Затем выбрать сервис «Логистика. Оформление и отправка почтового отправления» в разделе «Бизнес», «Сопровождение экспортных поставок».

После этого — заполнить заявку на международное почтовое отправление и таможенную декларацию. Следующий шаг — получить предварительный расчет стоимости. Затем сдать отправление в отделение Почты России или оформить забор курьером. И в завершении — отследить статус доставки в Едином личном кабинете на платформе «Мой экспорт».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки.

В том числе, производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать).

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий.

Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн. Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России (адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom. gov.ru).

Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы предприниматели могут на сайте и в телеграм-канале «Объясняем. рф».

Ключевая цель национального проекта — к 2030 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.