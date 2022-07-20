Рим, , 12:06 — REGNUM В среду 20 июля премьер-министр Италии Марио Драги выступит в верхней палате сената с речью о политическом кризисе, который может привести к падению его правительства и досрочным выборам в период международных потрясений и экономических неурядиц, сообщает агентство Reuters.

Марио Драги European Parliament

Драги подал заявление об отставке на прошлой неделе после того, как «Движение 5 звезд» отказалось поддержать его коалицию на парламентском голосовании о доверии.

Президент Италии Серджо Маттарелла отклонил отставку и попросил Драги выступить перед парламентом, надеясь, что он найдет решение, позволяющее ему остаться на посту до окончания срока полномочий парламента в начале 2023 года.

Результаты голосования по итогам выступления премьер-министра ожидаются к вечеру 20 июля. На следующий день в нижней палате парламента также должны пройти дебаты о будущем правительства.

Пока неясно, намерен ли Драги все же уйти в отставку или может передумать и остаться на посту, как призывают его многие люди в Италии и за ее пределами, опасаясь, что его уход может вызвать хаос.

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